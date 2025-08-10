ਨਾਲੰਦਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਗਬੀ ਅੰਡਰ-20 ਸੈਵਨਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 17-10 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 31-07 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ 31-07 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 24-05 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 24-05 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਗਬੀ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਪੂਲ ਸੀ ਵਿੱਚ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ 7 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ 3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਲ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 7 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਗਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਗਬੀ ਅੰਡਰ 20 ਸੈਵਨਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਗਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਗਬੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਗਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।