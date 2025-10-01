ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
India W vs Sri Lanka W: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 59 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : October 1, 2025 at 9:18 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 59 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 47 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 269 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 270 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀਮ 45.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 211 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 59 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
Deepti Sharma shines as India begin their #CWC25 campaign in style with a commanding win over Sri Lanka 🔥#INDvSL 📝: https://t.co/QmU0lW8d7a pic.twitter.com/1hLwq8CD4D— ICC (@ICC) September 30, 2025
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ 270 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਅਤੇ ਹਸਿਨੀ ਪਰੇਰਾ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ ਹਸੀਨੀ ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
India's all-round star Deepti Sharma takes home the @aramco POTM award for her stunning 53 and 3/54 against Sri Lanka 🔥#INDvSL #CWC25 pic.twitter.com/eGUD3SApGx— ICC (@ICC) September 30, 2025
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 4 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲਕਸ਼ਿਕਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਅਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੀਪਤੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!#TeamIndia posted 269/8 on the board! 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
5⃣7⃣ for Amanjot Kaur
5⃣3⃣ for Deepti Sharma
4⃣8⃣ for Harleen Deol
3⃣7⃣ for Pratika Rawal
2⃣8⃣* for Sneh Rana
Over to our bowlers now! 👍
Scorecard ▶️ https://t.co/lcSNn7a0WF#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSL pic.twitter.com/ZALLWzMzVo
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਨਜੋਤ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ 59 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਨੇ 64 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 6 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 269 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਇਨੋਕਾ ਰਾਣਾਵੀਰਾ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ਿਕਾ ਪ੍ਰਬੋਧਨੀ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।