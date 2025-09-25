ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, 4 ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

Team India Test Squad: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TEAM INDIA TEST SQUAD
ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 6:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ 15 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਇਰ ਨੇ 25 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 205 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਗਦੀਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਗਦੀਸਨ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ

ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਵਲਨ ਐਂਡਰਸਨ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨੇਸ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਟੇਗਨਾਰਾਈਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ, ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ।

