ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।

Asia Cup 2025
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੌੜਦੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੰਬਰ 8, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੰਬਰ 9, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 10 ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੰਬਰ 11 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੂ ਹਰਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੂ ਰਾਵਨੀ ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਈਸੀਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN CRICKET TEAMTEAM INDIA PRACTICE SESSIOTNSURYAKUMAR YADAVASIA CUP 2025INDIAN CRICKET ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.