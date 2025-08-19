ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਕਪਤਾਨ - ICC WOMEN WORLD CUP 2025

2025 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ...

Indian team announced for Women's World Cup
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 4:29 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 2023 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ

  • ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ)
  • ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ)
  • ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ
  • ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ
  • ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ
  • ਜੇਮਿਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਜ਼
  • ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ
  • ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ
  • ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
  • ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ
  • ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ
  • ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ
  • ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ
  • ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
  • ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 2009 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, MI ਨੇ ਦੋ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਤਾਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 (ICC ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025) ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ

ਆਗਾਮੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੀਤੂ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਓਪਨਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਧਾਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

29 ਸਾਲਾ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 11 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 628 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਧਾਨਾ ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

