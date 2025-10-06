ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 6, 2025 at 1:10 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। JITO Connect 2025 ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਧੋਨੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
'ਵਿਰਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ'
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ। 35 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰਾਟ ਭਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ।" ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
'ਰੋਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ'
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਕੈਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਹਿਤ ਭਾਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦਾ ਟੀ-20ਆਈ ਕਰੀਅਰ
ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 90 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 164 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 2670 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 21 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ 37 ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।