ETV Bharat / sports

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਟਾਪਾ, ਰਚੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਝੇਦਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਪਨਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Asia Cup 2025
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਪਨਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਟਾਪਾ (X @BCCI)
author img

By PTI

Published : September 22, 2025 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

'ਦੋਵਾਂ ਓਪਨਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿਰ'

ਜਿੱਤ ਲਈ 172 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਨਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 47) ਨਾਲ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 174/4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ'

ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ,'ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।'

'ਸ਼ੁਭਮਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੁਰਾਣੀ'

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡੀਆਈਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਿਸ ਰਉਫ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਹੈ,ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਡੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ'

ਦੋਨਾਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 8.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (30 ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (7 ਨਾਬਾਦ) ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 171 ਦੌੜਾਂ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ 58, ਸੈਮ ਅਯੂਬ 21, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ 21; ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 1/29, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ 1/31, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ 2/33)।

ਭਾਰਤ: 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 174 ਦੌੜਾਂ (ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 47, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 74, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 30 ਨਾਬਾਦ; ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ 2/26)। (PTI)

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪਾਕਿਸਤਾਨਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨINDIAN OPENING PAIRASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ!

ਹੁਣ Flipkart ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Royal Enfield, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.