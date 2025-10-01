ETV Bharat / sports

ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੈਸਵਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ TIME100 Next list ਦੇ 100 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੈਸਵਾਲ (X @ybj_19)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 3:54 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ TIME ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ "TIME100 Next" ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। TIME100 Next ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ TIME ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ'

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ 2025 ਦੀ #TIME100NEXT ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,"

'ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜੈਸਵਾਲ'

ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 9 ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਡਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਿਜ਼ਡਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੰਥਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀ 20 ਦਾ ਧਾਕੜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼:

ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 24 ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ 46 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50.20 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 2,209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਬੱਲਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 164 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (ANI)

'ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਮਾਲ'

23 ਟੀ-20I ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ 36.15 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 723 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ-ਏ ਔਸਤ 52.62 ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਜ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 391 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 411 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਸਵਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

'ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਗੇ ਜੈਸਵਾਲ'

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 67 IPL ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 34.38 ਦੀ ਔਸਤ, 152 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 15 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ 2,166 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। (ANI)

