ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : September 8, 2025 at 9:06 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4–1 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਕੋਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
'ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ'
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।"
" great support from crowd": harmanpreet hails fans after india wins asia cup— ANI Digital (@ani_digital) September 8, 2025
read @ANI Story | https://t.co/acuinPzWCt
#Hockey #Harmanpreetsingh #Asiacup pic.twitter.com/6qiVE8b4XK
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।"
#WATCH | Amritsar | On winning the Hockey Asia Cup 2025, Indian hockey player Hardik Singh says, " we recieved a grand welcome here... it feels great that we have qualified for the world cup, which was our goal for the asia cup. now our efforts will be to perform well in the world… https://t.co/374nj6xOjx pic.twitter.com/7gSAUzDBic— ANI (@ANI) September 8, 2025
ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਗਰੀਸ ਦੁਗਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।
#WATCH | Amritsar | On winning the Hockey Asia Cup 2025, Indian hockey team captain Harmanpreet Singh says, " we have qualified for the world cup with this tournament... the support of the crowd at rajgir and the arrangements there were great. thanks to the bihar government for… https://t.co/374nj6xOjx pic.twitter.com/hI5zp5itTC— ANI (@ANI) September 8, 2025
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਸ ਦੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
#WATCH | Punjab | Members of the Indian Men's Hockey Team arrive at the Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar, after lifting the Hockey Asia Cup 2025 winner's trophy in Bihar's Rahgir yesterday. India beat the defending champion South Korea 4-1 in the final to… pic.twitter.com/GOXb4W6vcU— ANI (@ANI) September 8, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਸ ਦੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ।”