ETV Bharat / sports

ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖੜ੍ਹੇ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

HOCKEY ASIA CUP 2025
HOCKEY ASIA CUP 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4–1 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ (Etv Bharat)

14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਕੋਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)
HOCKEY ASIA CUP 2025
ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

HOCKEY ASIA CUP 2025
ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (Etv Bharat)

'ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।

HOCKEY ASIA CUP 2025
ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।"

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।"

ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਗਰੀਸ ਦੁਗਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਸ ਦੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਸ ਦੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ।”

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤINDIAN HOCKEY TEAMਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025MANPREET SINGH ON PUNJAB FLOODHOCKEY ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.