ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2026 ਦੇ FIH ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
'ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ'
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
'ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ 1-0 ਸੀ।" - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ
ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਗੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ
ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ FIH ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਮੈਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੋਚ ਕ੍ਰੇਗ ਫੁਲਟਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਕ੍ਰੇਗ ਫੁਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ
ਕੋਚ ਕ੍ਰੇਗ ਫੁਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੁਲਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰਨ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨੇ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਮੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 29 ਅਗਸਤ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" -ਰਵਿੰਦਰਨ ਸ਼ੰਕਰਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ
ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰਨ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਹਾਕੀ ਵਿਦ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ' 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਗੇ।
'ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ' 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
- ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋਹੋਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2014 ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋਹੋਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੂਥ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 9 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
- ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। 18 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰਰ ਸੀ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:
- ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
- ਟੋਕੀਓ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ।
- FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2021-22 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰ।
- ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ।
- ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
- ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
- ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ 13 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ।
- ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ:
- ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ (2024)
- ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ (2020)
- ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2018, 2023)
- ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ (2018)
- ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (2018, 2022)
- FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ
ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ:
- ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ (2021)
- FIH ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ (2015)
