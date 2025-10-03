ETV Bharat / sports

ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਖੁਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ?

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਰਾਤ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ।

Abhishek sharma sister wedding
ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ (ETV Bharat/Social Media)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਲਵਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ (ETV Bharat)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਾਤ

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਵਿਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲਵਿਸ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਤੀ ਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ।"

ਲਵਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋਬਨ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਲਵਿਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ

ਲਾੜੇ ਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਨਪੁਰ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹABHISHEK SHARMA SISTER MARRIAGEKOMAL AND LAVISH MARRIAGEABHISHEK SISTER KOMAL MARRIAGEABHISHEK SHARMA SISTER WEDDING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.