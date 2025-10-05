ਟਾਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ

ETV Bharat / sports

Published : October 5, 2025 at 4:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਟਾਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 2025 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।

ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਟਾਸ 'ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੜੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

IND W ਬਨਾਮ PAK W: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ, ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ, ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ, ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ

ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ।

