ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2-1 ਨਾਲ ਲੜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 431/2 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (142), ਮਿਚ ਮਾਰਸ਼ (100) ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (118*) ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਹੈੱਡ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 11ਵੇਂ, ਮਾਰਸ਼ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 44ਵੇਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ 40 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 78ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 23 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (784 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ) ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (756) ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (739) ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਤੀਕਸ਼ਣਾ 671 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਿਨਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
'ਕਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਨਿੱਖਰੀ'
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਨਡੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜੋੜੀ ਸੀਨ ਐਬੋਟ (ਨੌਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ (21 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 65ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ) ਨੇ ਵੀ ਵਨਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।