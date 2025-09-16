ETV Bharat / sports

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Indian batsman Smriti Mandhana achieved the first RANK in ICC ODI RANKINGS
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ani)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ ਤੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 319 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਟ ਨੇ 98 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਧਾਨਾ (735) ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ (731) ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 63 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਚਮਕੀਆਂ

ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 114 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਵਲ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 42ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਤੇਜ਼ੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਥ ਮੂਨੀ ਦੀ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟਿੰਗ 572 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਸਥਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਅਤੇ ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾICC ODI WOMANS RANKINGSSMRITI MANDHANAINDIA W VS AUSTRALIA WICC ODI RANKINGS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.