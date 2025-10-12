ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
INDW vs AUSW Match Preview: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 12, 2025 at 11:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Emerging from any situation will define the 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Sneh Rana & #TeamIndia are ready for a Super Sunday clash against Australia 🏟
Get your #CWC25 tickets 🎟 now: https://t.co/vGzkkgwpDw#WomenInBlue | #INDvAUS | @SnehRana15 pic.twitter.com/iUk70GfV95
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਆਂ।
All-rounder #SnehRana & #TeamIndia are well aware of the defending champions' approach & are fully prepared for the challenge! 💪🇮🇳#CWC25 👉 #INDvAUS | SUN, 12th OCT, 2 PM Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/6W6xyHkfBH— Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2025
INDW ਬਨਾਮ AUSW: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਦੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 59 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 48 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
INDW ਬਨਾਮ AUSW: ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਡਾ. ਵਾਈ.ਐਸ. ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਏਸੀਏ-ਵੀਡੀਸੀਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No fear. Just focus. 🔥#SnehRana & #TeamIndia are ready to bring the heat against Australia.#CWC25 👉 #INDvAUS | SUN, 12th OCT, 2 PM Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/LNDBU1cZbx— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2025
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11:
ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਬੈਥ ਮਨੀ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ।