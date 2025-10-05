ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਅੱਜ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

World Cup is today in Colombo
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025

IND W vs PAK W: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਜੰਗ ICC ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 2025 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

IND W ਬਨਾਮ PAK W ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2005 ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

IND W ਬਨਾਮ PAK W ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

AccuWeather ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

IND W ਬਨਾਮ PAK W ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੋਲੰਬੋ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਰੂਫਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਿੰਗ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ।

IND W ਬਨਾਮ PAK W ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ XI

ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ, ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ, ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ, ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ

ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚIND VS PAK WOMENS WORLD CUPWOMENS WORLD CUP 2025IND W VS PAK W PITCH REPORT

