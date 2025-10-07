Ind vs WI: ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ? ਜਾਣੋ ਨਾਮ
India vs West Indies 2nd Test: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2025 at 11:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ 2-0 ਨਾਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 10-14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਵਰਕਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਅਕਸਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ, ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਲੜੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।