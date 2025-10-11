ETV Bharat / sports

ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ

ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

India vs West Indies 2nd test
IND vs WI 2nd Test Day 2 (Pic Credit: @BCCCI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
IND vs WI 2nd Test Day 2: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 427 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ 75 ਅਤੇ ਜੁਰੇਲ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।

IND vs WI 2nd Test: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਡ

ਜੈਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੈਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 325 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 416 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 427 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ 75 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੁਰੇਲ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 318 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ।

IND vs WI 2nd Test: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੀ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ 173 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 22 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ 90 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 318 ਦੌੜਾਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ 58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ 251 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਗਿੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ 173 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਟੈਗੇਨਰਾਈਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ (ਡਬਲਯੂ.ਕੇ.), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੈਡਨ ਸੀਲਜ਼।

ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

