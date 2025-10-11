ETV Bharat / sports

IND vs WI: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 378 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

IND VS WI TEST DAY 2 UPDATES
ਭਾਰਤ ਨੇ 518 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
IND vs WI 2nd Test Day 2: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਤੋਂ 378 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 518 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

IND vs WI 2nd Test: ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ

ਭਾਰਤ ਦੇ 518 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ 31 ਅਤੇ ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ 14 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ 21 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੂੰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 10 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਟ ਫਿਰ 87 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਟੈਗਨਾਰਾਈਨ ਚੰਦਰਪਾਲ (34) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ 106 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਵੀ 107 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

IND vs WI 2nd Test: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 518 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 44 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਨਾਨ-ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨਾਬਾਦ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ, ਵਾਰਕਿਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਡ

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੈਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 325 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ, 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 416 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 427 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ 75 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰੇਲ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ 173 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ 90 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 318 ਦੌੜਾਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ 58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ 251 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਗਿੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ 173 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

IND vs WI 2nd Test: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਟੈਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖਾਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ

ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ

