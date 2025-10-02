IND vs WI: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਪਵੇਲਿਅਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 2, 2025 at 2:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
IND vs WI: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 42 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਸੱਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਟੇਗੇਨਾਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ (0), ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ (12) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ (13) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
That'll be Lunch on Day 1 of the 1st Test.— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
A fine morning session for #TeamIndia bowlers as Siraj picks up three wickets; Bumrah and Kuldeep get a wicket apiece.
West Indies 90/5
Scorecard - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/LGbGg0YMzV
ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 25 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਈ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
A look at our Playing XI for 1st Test 👇👇— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/vt56jhxj9d
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਦੋ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਖਾਰੀ ਪੀਅਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਹਾਨ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਤਿੰਨ ਸਪਿਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਤੇਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਹਾਨ ਲਾਇਨ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 100 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 30 ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 47 ਡਰਾਅ ਹੋਏ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 16 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।