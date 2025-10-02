ETV Bharat / sports

IND vs WI: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਪਵੇਲਿਅਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IND VS WI 1ST TEST DAY 1
IND VS WI ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਦਿਨ 1 (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 2:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

IND vs WI: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 42 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਸੱਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਟੇਗੇਨਾਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ (0), ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ (12) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ (13) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 25 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਈ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ

ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਦੋ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਖਾਰੀ ਪੀਅਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਹਾਨ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਤਿੰਨ ਸਪਿਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਤੇਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਹਾਨ ਲਾਇਨ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 100 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 30 ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 47 ਡਰਾਅ ਹੋਏ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 16 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

IND VS WI 2025 1ST TEST DAY 1IND VS WI TEST AT AHMEDABADIND VS WI DAY 1 SCORECARDIND VS WI 1ST TESTIND VS WI 1ST TEST DAY 1

