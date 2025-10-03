ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ, ਮਜਬੂਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 41 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ, ਮਜਬੂਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 41 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ
IND vs WI 2025 1st Test: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Published : October 3, 2025 at 11:02 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 41 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ WI: ਭਾਰਤ ਨੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 68 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੈਸਵਾਲ 54 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 38 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 53 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 101 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 162 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ
ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ 72 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।
That’s Stumps on Day 1!— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
KL Rahul (53*) leads the way for #TeamIndia as we reach 121/2 👍
Captain Shubman Gill (18*) is in the middle with him 🤝
Scorecard ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @klrahul | @ShubmanGill | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BCfpGs7OV7
ਕਪਤਾਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਦਿਨ 1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 42 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਟ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਸੱਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੇਗੇਨਾਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ (0), ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ (12) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ (13) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ: ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
A look at our Playing XI for 1st Test 👇👇— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/vt56jhxj9d
ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ
ਇਹ ਮੈਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 25 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਮਈ 2002 ਵਿੱਚ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਦੋ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਖਾਰੀ ਪੀਅਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਹਾਨ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣਗੇ।
Mohammed Siraj picks up his third wicket in the morning session 🔥🔥🔥— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
West Indies 42/4
Live - https://t.co/Dhl7RtiY7q #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/TDIBwmxsNU
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਤੇਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਹਾਨ ਲਾਇਨ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 100 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 30 ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 47 ਡਰਾਅ ਹੋਏ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 16 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।