ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

IND vs SL Asia cup 2025: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੈਚ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 7:04 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਸਰੰਗਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 61, ਤਿਲਕ ਦੇ 49 ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ ਦੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। 203 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਥੁਨ ਨਿਸੰਕਾ ਦੇ 107, ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ ਦੇ 85 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸੰਕਾ, ਜਿਸਨੇ 58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

