ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ...
Published : September 21, 2025 at 12:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ।
Rivalry Reignited 🥵— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Brace yourself for the Ultimate Showdown when India face Pakistan in the Super 4s tonight 👊
⏰ - 7 PM Onwards | 📺 - Sony Sports Network TV Channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/pdiewI4HVy
ਪਰ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ?
ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
📢 DD Sports 📺 (DD Free Dish) will broadcast LIVE all #TeamIndia🇮🇳 specific matches & the FINAL of #AsiaCup 2025 🏏 from September 10 to September 28 💥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2025
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ 11
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ/ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਰਿਸ ਰਊਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।