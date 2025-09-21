ਅੱਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ...
Published : September 21, 2025 at 11:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
India vs Pakistan, Chapter Two in the #DPWorldAsiaCup2025 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Cricket's biggest rivalry in cricket unfolds tonight, 7 PM onwards, on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #INDvPAK pic.twitter.com/MiDjZmdcxS
ਪਿਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20 ਸਕੋਰ 222 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 56 ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 145-155 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਟਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ:
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 15.66 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6.71 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਲੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 0 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਨਾਲੋਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਲੇ ਨਾਲ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ 11
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ/ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ (ਕਪਤਾਨ), ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।