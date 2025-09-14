ETV Bharat / sports

IND VS PAK: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ ਓਪਨਿੰਗ, ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

India vs Pakistan Asia Cup 2025
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 14 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ ਓਪਨਿੰਗ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ।

ABHISHEK SHARMA
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਟੀ-20ਆਈ ਕਰੀਅਰ

ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਈਸੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 17 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 33.43 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 193.84 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 46 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 41 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 535 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 66 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 36.43 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 198.29 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 2,332 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ 141 ਹੈ।

ABHISHEK SHARMA
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਚਾਰ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਈਪੀਐਲ 2025

2025 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 141 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਮਿਓ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ 14 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ 13 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33.76 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 193.39 ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 439 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ABHISHEK SHARMA
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ 2024/25

ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੱਤ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 42.50 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 22ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ 106* ਅਤੇ 216.10 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ।

ਏਸੀਸੀ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੀਮਜ਼ ਕੱਪ 2024/25

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਏ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33.50 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 203.03 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 134 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 58 ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

India vs Pakistan Asia Cup 2025
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ

8 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 578 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ 30.42 ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 139.27 ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 126 ਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

India vs Pakistan Asia Cup 2025
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ-11

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ/ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰੀਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸੂਫੀਆਨ ਮੁਕੀਮ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।

