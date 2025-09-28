ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਨੂੰਨ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ASIA CUP 2025 FINAL
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। 28,000 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।

'ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ'

ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 17,000 ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸਨ।

ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

'ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬੈਨ'

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਫਲੇਅਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

