ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਕੇ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ,ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਲ - INDIA VS ENGLAND

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਕੇ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ( AP )

Published : July 24, 2025 at 6:36 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 6:43 AM IST

ਮੈਨਚੈਸਟਰ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 83 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ 67ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਸਵੀਪ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੇਂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਤ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੋਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

