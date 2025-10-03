ETV Bharat / sports

ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਲਵਾ

ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ।

INDIA VS AUSTRALIA
ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਨਪੁਰ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

TILAK VERMA
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (Etv Bharat)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਟੀਮ ਨੂੰ 171 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੌਟਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਨੂੰ 171 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 413 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ

ਯੂਪੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TILAK VERMAARSHDEEP SINGHABHISHEK SHARMAINDIA VS AUSTRALIAINDIA A VS AUSTRALIA A ODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.