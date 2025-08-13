2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ, IOA ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (SGM) ਵਿੱਚ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
VIDEO | IOA President PT Usha on India’s Commonwealth Games bid, says, " so, now we all will work together. we have unanimously made the commonwealth 2030 bid proposal. ahmedabad is not the only venue, the venue is yet to be finalised. bhubaneswar is also a prominent contender.… pic.twitter.com/oWbHoFQpeW— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2025
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਈਓਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ?"
ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ,'ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ,"
'ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡਾਂ 2030 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 2030 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਈਓਏ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਲਿਆਣ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਖੋ-ਖੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"