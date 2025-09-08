ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025, ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 4-1 ਨਾਲ ਮਾਤ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ASIA CUP HOCKEY 2025
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 6:56 AM IST

3 Min Read

ਰਾਜਗੀਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਸਵੀਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ।

ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:

ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 28ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 3-0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ:

ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ:

48ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-0 ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 51ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਡੈਨ ਸੋਨ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 4-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ:

44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 3-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 48ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-0 ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰੀਆ ਲਈ, ਡੈਨ ਸੋਨ ਨੇ 51ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।

ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ :

ਰਾਜਗੀਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ', 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ:

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਬਲਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ:

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਗੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।"

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ:

ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ:

ਕੋਰੀਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 7-0 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਲੜਾਈ:

ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਯੋਸੁਕੇ ਸ਼ਿਨੋਹਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕਟ:

ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

