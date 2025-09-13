ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ: ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2025 at 4:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਬੀ ਰੋਕੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
"ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਪੋਟਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਪਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ? ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਰੇ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਕੇ ਉਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਨ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਚ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?"। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੁੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਮੈਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ'
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ।"
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ/ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 2025 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।