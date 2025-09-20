ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : September 20, 2025 at 6:59 AM IST
Asia Cup 2025: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਓਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
'ਓਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ'
189 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 32 ਅਤੇ ਅਮਿਲ ਕਲੀਮ ਨੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਕਲੀਮ ਅਤੇ ਹਮਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 93 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਰ ਓਮਾਨ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਹਮਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨੇ ਓਮਾਨ ਲਈ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
'ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਰਦਿਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 188/8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 202 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੂਫਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਪਤਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੋ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਫਿਰ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 188/8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
'ਓਮਾਨ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਓਮਾਨ ਲਈ, ਫੈਸਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ, ਜੀਤੇਨ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਕਲੀਮ ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।