ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ - HERO ASIA CUP HOCKEY

ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 8:02 PM IST

ਨਾਲੰਦਾ (ਬਿਹਾਰ): ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਚੀਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

'ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ੍ਹ ਬਣੇ ਮੈਚ ਦੀ ਹੀਰੋ'

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਦਾਗਦਿਆਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4-3 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ।

'ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ'

ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਸਕੋਰ 3-3 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 4-3 ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ (ਤਿੰਨ ਗੋਲ) ਬਣਾਈ।

ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV BHARAT)

ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੋਲ :

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਓ ਜਿਸੋਂਗ, ਚੇਨ ਬੇਨਹਾਈ ਅਤੇ ਡੂ ਸਿਹੋ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦੇਖੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਲਈ ਚੋਲਾਨ ਸਈਦ, ਅਨੂਆਰ ਅਕੀਮੁੱਲਾ, ਅਬਦੁ ਰਉਫ ਅਤੇ ਹਮਸਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ (ETV BHARAT)

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ 7-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ:

ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ 7-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੋਰੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਂਡੀਅਨ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ, ਯੰਗ ਜਿਯੂਨ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਂਗ ਯੋਨੋ ਅਤੇ ਓਹ ਸ਼ਿਯੋਂਗ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਜਪਾਨ ਨੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਨੂੰ 7-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ:

ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਨੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਯਾਮਾਸਾਕੀ ਕੋਜੀ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਮਾਦਾ ਸੋਹਤਾ, ਨਾਗਯੋਸ਼ੀ ਕੇਨ, ਕਾਵਾਬੇ ਕੋਸੇਈ, ਕਿਮੁਰਾ ਨਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿੰਹੋਰਾ ਰੁਸੁਕੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ:

ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ FIH ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਗੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ETV BHARAT)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ:

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੀਰੋ ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

HERO ASIA CUP HOCKEY
ASIA CUP HOCKEY
HERO ASIA CUP HOCKEY
