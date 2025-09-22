ETV Bharat / sports

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

India vs Pakistan rivalry:ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

Published : September 22, 2025 at 3:43 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ (ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਟੀਮਾਂ 15-20 ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 7-7 ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ 8-7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 13-0 ਜਾਂ 10-1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ICC ਜਾਂ FICCI ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਅਭਿਸ਼ੇਕ) ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 47) ਨਾਲ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

