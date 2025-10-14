ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ

IND vs WI 2nd Test: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

IND vs WI 2nd Test
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 11:48 AM IST

IND vs WI 2nd Test: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।

ਲਗਾਤਾਰ 10 ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀਆਂ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਗ ਬ੍ਰੈਥਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਨੇ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਾਂ

  • 10 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (2002-25)
  • 10 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (1998-24)
  • 9 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (2000-22)
  • 8 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (1989-2003)
  • 8 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ (1996-20)
  • ਜੈਸਵਾਲ, ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 129 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 518/5 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 22 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਕੈਂਪਬੈਲ ਅਤੇ ਹੋਪ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 248 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਤੋਂ 270 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ (115) ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (103) ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 177 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਚੇਜ਼ ਦੇ 40 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 50 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 390 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।

