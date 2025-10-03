ETV Bharat / sports

ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, 268 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬੜਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 448 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।

IND vs WI First Test Day 2
ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 128 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 448 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ 286 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (104) ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (9) ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।


ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (68) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (50) ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ 190 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ 210 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 170 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਡੇਜਾ 104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ 286 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ KL ਰਾਹੁਲ (100) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੁਰੇਲ ਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 68 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਜੁਰੇਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ 75 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਡੇਜਾ 50 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, ਜੁਰੇਲ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ 164 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ KL ਰਾਹੁਲ (53) ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (18) ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ 121/2 ਤੋਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 100 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੋਰ 188 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 190 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 12 ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 67 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 218 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 90 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੀਮ 43.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਗਰਵੇਸ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਟੇਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਜੌਹਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨੇਸ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਡਬਲਯੂਕੇ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਸੀ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਹਾਨ ਲਾਇਨ, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਜ਼।

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WIਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲਟੀਮ ਇੰਡੀਆIND VS WI FIRST TEST DAY 2

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.