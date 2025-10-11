ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 10ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ
Shubman Gill 10th Test century: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : October 11, 2025 at 4:21 PM IST
Shubman Gill Hundred: ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 129 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 933 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
𝗚𝗶𝗹𝗹. 𝗚𝗹𝗼𝗿𝘆. 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀. 🙌@ShubmanGill reaches a brilliant century, guiding #TeamIndia towards a huge total, inching closer to the 500 mark! 🏏💪— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2025
Catch the LIVE action 👉 https://t.co/tg7ZEVlTSH#INDvWI 👉 2nd Test, Day 2 | Live Now on Star Sports &… pic.twitter.com/vIWGDISIcx
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 12 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਿਸਟੇਅਰ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੌਂ ਅਤੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 10 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਪਿੱਛੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਸਾਲਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 20 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ 11 ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਨੌਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
CAPTAIN SHUBMAN GILL HAS 5 TEST HUNDREDS FROM JUST 7 TESTS. 🥶 pic.twitter.com/JeAxWT3cqF— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 11, 2025
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 20 ਸੈਂਕੜੇ
- ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ - 11 ਸੈਂਕੜੇ
- ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ - 9 ਸੈਂਕੜੇ
- ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ - 7 ਸੈਂਕੜੇ
- ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ - 5 ਸੈਂਕੜੇ
- ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ - 5 ਸੈਂਕੜੇ
- ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ - 5 ਸੈਂਕੜੇ
- ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ - 5 ਸੈਂਕੜੇ
- ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ - 4 ਸੈਂਕੜੇ
- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ - 4 ਸੈਂਕੜੇ
ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜੇ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 19 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਕੜੇ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 135ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 518 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।