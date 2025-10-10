IND vs WI: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗਾ ਭਾਰਤ

IND vs WI: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗਾ ਭਾਰਤ
IND vs WI Test: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Published : October 10, 2025 at 7:29 AM IST
IND vs WI 2nd Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 448/5 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।
𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙝𝙞𝙜𝙝, 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙝𝙞𝙜𝙝𝙚𝙧! ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2025
With 2-0 in sight, Team India’s young guns are set to complete a clean sweep against West Indies in the 2nd Test! 🔥#INDvWI 👉 2nd Test | FRI, OCT 10, 8:30 AM LIVE on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/q91uGJbojN
ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਰਿਆਨ ਟੈਨ ਡੋਇਸ਼ੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਾਪ ਰਹੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜੇਤੂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗿𝗲𝗱 𝘂𝗽! 🔥#TeamIndia all geared up in New Delhi, gunning for a win in the 2nd #INDvWI Test. 🙌#INDvWI 👉 STARTS FRI, OCT 10, 8:30 AM LIVE on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/87NmFOiPoX— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2025
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਮਾਰ ਜੋਸਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਟੇਗਨਾਰਾਈਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਐਲਿਕ ਅਥਾਨੇਸ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 101 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 30 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 47 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 14 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
Runs. Records. Rahul. 🔥⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2025
Will KL Rahul continue his sensational form in the upcoming Test?#INDvWI 👉 STARTS FRI, OCT 10, 8:30 AM LIVE on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/gP3cECYfy2
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਚ ਹੌਲੀ ਮੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 10 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Not just an all-rounder, he’s the difference maker. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2025
Will he repeat his magic in the 2nd test against West Indies?#INDvWI 👉 STARTS FRI, OCT 10, 8:30 AM LIVE on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/ctYy5ts8ii
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਐਨ ਜਗਦੀਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਬੀ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਵਲਨ ਐਂਡਰਸਨ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਸੇ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਤੇਗਨਾਰਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਹਾਨ ਲੇਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਜੇਡੀਆ ਬਲੇਡਜ਼।