IND vs WI ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਤੋਂ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 390 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 121 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।
Published : October 13, 2025 at 6:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 30 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 390 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਲਈ 121 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 270 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 248 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪਬੈਲ ਅਤੇ ਹੋਪ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 390 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਖਤਮ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਵਿਕਟ 311 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 79 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਗ੍ਰੇਵਜ਼ 50 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ 32 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਦੋ। ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
IND ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ 92 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ 23 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋਪ 103 ਅਤੇ ਚੇਜ਼ 40 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ, ਅਤੇ 293 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨੌਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 311 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਸਵੀਂ ਵਿਕਟ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 361 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡ 91 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵਿਸ 35 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਦਾਨ ਸੇਲਜ਼ 18 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਰੇਕ
ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 177 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਅਜੇ ਵੀ 92 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 23 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੂੰ LBW ਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਲੋਆਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 87 ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 173 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
IND ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋਰ 518 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 248 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 5 ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਫਾਲੋਆਨ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ (87) ਅਤੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (66) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 11 ਖਿਡਾਰੀ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਟੈਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖਾਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਸ
ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ