ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਪਰਤੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ, ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੀਜੀ ਸਫਲਤਾ

india vs WI: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

India vs West Indies 1st Test Day 3 Match Updates
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਪਰਤੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ (ANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 11:51 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਖੇਡੇ ਬਿਨਾਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 448 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 286 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ 50 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 46 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 240 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਫਲਤਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪਬੈਲ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਵਿਕਟ 35 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੌੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 251 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 286 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਗੇਂਦ ਖੇਡੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 286 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਟੇਗੇਨਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਜ਼ੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਹਾਨ ਲਾਇਨ, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ।

