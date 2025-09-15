ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PCB ਨੇ ICC ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PCB ਨੇ ICC ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 15, 2025 at 7:50 PM IST
ਦੁਬਈ: ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪੀਸੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ।'
ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਏਸੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਘਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਟਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਘਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।