IND vs BAN: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ! ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

INDIA VS BANGLADESH
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ? ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ।

ਕੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ, ਰਿਆਨ ਟੈਨ ਡੋਇਸ਼ੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ?

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ/ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ/ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

