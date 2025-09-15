ETV Bharat / sports

ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ, 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ

DULEEP TROPHY 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।

DULEEP TROPHY 2025
ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 8:40 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲੀਪ ਕੱਪ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 149 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ 5 ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ 194 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 511 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 4-4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 362 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ 99 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ ਆਂਦਰੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 426 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 66 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ

ਅਕਸ਼ੈ ਵਾਡਕਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ।

