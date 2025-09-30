ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : September 30, 2025 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ।
It's Match 1 of #CWC25 as hosts India and Sri Lanka kick things off in Guwahati 🏏— ICC (@ICC) September 30, 2025
Buy your tickets for the opener ➡️https://t.co/jFmHgx2iPn
All the broadcast details are available here 👉 https://t.co/K8GGSGnW9R pic.twitter.com/VWO1qSpvla
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 13ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
Which team is going to add their name to the honour roll at #CWC25 🤔— ICC (@ICC) September 30, 2025
Check out how to watch all the action from India and Sri Lanka ➡️ https://t.co/K8GGSGnW9R pic.twitter.com/ljm2ENceoM
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ 31 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ICC ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ $13.88 ਮਿਲੀਅਨ (₹122.55 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 4.48 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹39.55 ਕਰੋੜ), ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2.24 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹19.77 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 1.12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹9.88 ਕਰੋੜ) ਮਿਲਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਟੀਮਾਂ
- ਭਾਰਤ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼, ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਗੋਰਟੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਗੋਰੀ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਐਲੀਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ), ਡਾਰਸੀ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਐਸ਼ ਗਾਰਡਨਰ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਹੀਥਰ ਗ੍ਰਾਹਮ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਐਲੀਜ਼ ਪੇਰੀ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ, ਐਨਾਬੈਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਸਿੱਦੀਕੀ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਈਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ, ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ, ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼, ਸਈਦਾ ਅਰੂਬ ਸ਼ਾਹ
- ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (ਕਪਤਾਨ), ਅਯਾਬੋਂਗਾ ਖਾਕਾ, ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ, ਨਦੀਨ ਡੇ ਕਲਰਕ, ਮਾਰੀਜ਼ਾਨੇ ਕਪ, ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਟਾ, ਨਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ, ਐਨੇਰੀ ਡੇਰਕਸਨ, ਐਨੇਕੇ ਬੋਸ਼, ਮਸਾਬਾਟਾ ਕਲਾਸ, ਸੁਨੇ ਲੁਸ, ਕਰਾਬੋ ਮੇਸੋ, ਸ਼ਨਖੂਮ, ਨੋਚੁਮ ਨੋ,
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ, ਹਸੀਨੀ ਪਰੇਰਾ, ਵਿਸ਼ਮੀ ਗੁਣਾਰਥਨੇ, ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਮਰਾਵਿਕਰਮਾ, ਕਾਵੀਸ਼ਾ ਦਿਲਹਾਰੀ, ਨੀਲਕਸ਼ਿਕਾ ਸਿਲਵਾ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸੰਜੀਵਨੀ, ਇਮੇਸ਼ਾ ਦੁਲਾਨੀ, ਦੇਵਮੀ ਵਿਹੰਗਾ, ਪਿਉਮੀ ਵਥਸਾਲਾ, ਇਨੋਕਾ ਰਣਵੀਰਾ, ਸੁਗੰਦੀਕਾ ਦਾਸਾਨਾਇਕ, ਮਦਕਾਨਾਯਕ, ਮਲਕਾਨਾਯਾਕੀ, ਮਦਕਾਨਾਯਾਕੀ ਏ।
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਨਿਗਾਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋਤੀ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਹਿਦਾ ਅਖਤਰ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਹੱਕ, ਰੂਬੀਆ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਲਿਕ, ਸ਼ਰਮੀਨ ਅਖਤਰ ਸੁਪਤਾ, ਸ਼ੋਬਾਨਾ ਮੁਸਤਾਰੀ, ਰਿਤੂ ਮੋਨੀ, ਸ਼ੋਬਾਨਾ ਅਖਤਰ, ਫਾਹਿਮਾ ਖਾਤੂਨ, ਰਾਬੇਆ ਖਾਨ, ਮਾਰੂਫਾ ਅਖਤਰ, ਫਰੀਹਾ ਇਸਲਾਮ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਸ਼ਾਨਜ਼ੀਦਾ ਅਖਤਰ, ਨਿਖਤਰ ਮਾਘਾ, ਸ਼ਾਨਜ਼ੀਦਾ ਅਖਤਰ, ਨਿਗਾਰ ਅਖਤਰ।
- ਇੰਗਲੈਂਡ
ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ-ਬਰੰਟ (ਕਪਤਾਨ), ਐੱਮ. ਆਰਲੋਟ, ਟੈਮੀ ਬਿਊਮੋਂਟ, ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ, ਐਲਿਸ ਕੈਪਸ, ਚਾਰਲੀ ਡੀਨ, ਸੋਫੀਆ ਡੰਕਲੇ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ਲੌਰੇਨ ਫਾਈਲਰ, ਸਾਰਾਹ ਗਲੇਨ, ਐਮੀ ਜੋਨਸ, ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ, ਐਮਾ ਲੈਂਬ, ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ, ਡਬਲਿਊ.
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ (ਕਪਤਾਨ), ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ, ਈਡਨ ਕਾਰਸਨ, ਫਲੋਰਾ ਡੇਵੋਨਸ਼ਾਇਰ, ਇਜ਼ੀ ਗੇਜ਼, ਮੈਡੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਰੂਕ ਹਾਲੀਡੇ, ਬ੍ਰੀ ਇਲਿੰਗ, ਪੋਲੀ ਇੰਗਲਿਸ, ਬੇਲਾ ਜੇਮਸ, ਮੇਲੀ ਕੇਰ, ਜੇਸ ਕੇਰ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਮਾਇਰ, ਜਾਰਜੀਆ ਪਲੀਮਰ, ਲੀਆ ਤਾਹੂਹੂ
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
- 30 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ਗੁਹਾਟੀ)
- 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਇੰਦੌਰ)
- 2 ਅਕਤੂਬਰ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 3 ਅਕਤੂਬਰ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਗੁਹਾਟੀ)
- 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 5 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 6 ਅਕਤੂਬਰ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਇੰਦੌਰ)
- 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਗੁਹਾਟੀ)
- 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ)
- 10 ਅਕਤੂਬਰ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਗੁਹਾਟੀ)
- 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 12 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ)
- 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ)
- 14 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਕੋਲੰਬੋ)
- ਅਕਤੂਬਰ 15: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 16 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ)
- 17 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 18 ਅਕਤੂਬਰ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 19 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਇੰਦੌਰ)
- 20 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ)
- 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਇੰਦੌਰ)
- 23 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ)
- 24 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ)
- 25 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਇੰਦੌਰ)
- 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ)
- 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ)
- 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
- 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ)
- 2 ਨਵੰਬਰ: ਫਾਈਨਲ