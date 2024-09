ETV Bharat / sports

ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 'ਥੀਮ ਗੀਤ' ਲਾਂਚ,ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਦੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜੇਮਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ - ICC Womens T20 World Cup 2024

By ETV Bharat Sports Team

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਵੈਂਟ ਗੀਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਮ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ 'Whatever It takes'। ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਲ-ਗਰਲ ਪੌਪ ਗਰੁੱਪ W.i.S.H., ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਕੀ ਮੈਕਕਲੇਰੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਾਰਥ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਬੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਥੀਮ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼