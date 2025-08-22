ETV Bharat / sports

ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ - WORLD CUP SCHEDULE CHANGED

ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ (IANS)
August 22, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ ਜੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

'5 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ'

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ, 3 ਲੀਗ ਮੈਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਤਬਦੀਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ'

ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ (23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਚ (ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ - ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (11 ਅਕਤੂਬਰ) - ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ। - ਜੈ ਸ਼ਾਹ,ਪ੍ਰਧਾਨ,ਆਈਸੀਸੀ

ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ

  • 30 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
  • 3 ਅਕਤੂਬਰ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
  • 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
  • 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 2
  • 2 ਨਵੰਬਰ: ਫਾਈਨਲ*

ਅੱਪਡੇਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

  • 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ
  • 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
  • 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ
  • 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ
  • 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ
  • 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ
  • 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ

ਸਾਰੇ ਮੈਚ 8 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ - ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ (ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ), ਏਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਗੁਹਾਟੀ), ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਇੰਦੌਰ), ਏਸੀਏ-ਵੀਡੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ) ਅਤੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਕੋਲੰਬੋ) 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

