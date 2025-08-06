Essay Contest 2025

ICC ਨੇ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ, ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ - MOHAMMED SIRAJ IN TEST RANKING

ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ।

MOHAMMED SIRAJ IN TEST RANKING
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2025 at 6:43 PM IST

Mohammed Siraj Test Ranking: ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਓਵਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

190 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਾਜ 12 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 674 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ 15ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ 59ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

MOHAMMED SIRAJ IN TEST RANKING
ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼- ਆਕਾਸ਼, ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (IANS)

ਸਿਰਾਜ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ

ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪਿੰਨਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਏਰਾਪੱਲੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਟਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਟਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਟੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਟਕਿੰਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੰਗ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 46ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋਅ ਰੂਟ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਅ ਰੂਟ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ 98 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 118 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

MOHAMMED SIRAJ IN TEST RANKING
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (IANS)

ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

