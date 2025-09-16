ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।
Published : September 16, 2025 at 3:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।'
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
🚨 BREAKING: ICC has officially 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 PCB's demand to replace match referee Andy Pycroft at the ongoing #AsiaCup2025 pic.twitter.com/gO1uYQT4X1— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2025
ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਸਟ
ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਜੀਬ ਮੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।