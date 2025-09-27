ETV Bharat / sports

ICC ਨੇ ਸੂਰਿਆ, ਰਉਫ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ICC PENALISE HARIS RAUF
ICC ਨੇ ਸੂਰਿਆ,ਰਉਫ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 11:04 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।

'ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਤਲਖ਼ੀ'

ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ'

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ
ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'

ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

'ਕਪਤਾਨ SKY ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ'

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਉਫ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'
ਤਿੰਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ 1 ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਊਫ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਰਊਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ "6-0" ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਫਾਈਨਲ:
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।

