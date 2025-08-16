ਦੁਬਈ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲੀਆ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮੀਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਈਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਟੀ10 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਜਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
Former Sri Lankan domestic cricketer #SaliyaSaman has been banned from all forms of Cricket for five years after an ICC Anti-Corruption Tribunal found him guilty of breaching the Emirates Cricket Board (ECB) Anti-Corruption Code. pic.twitter.com/3C4OSctYQE— All India Radio News (@airnewsalerts) August 15, 2025
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 39 ਸਾਲਾ ਸਾਲੀਆ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਟੀ10 ਲੀਗ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਈਸੀਸੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 101 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ 77 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।
ਸਾਲੀਆ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਸਾਲੀਆ ਸਮਾਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 101 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27.95 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 3,662 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 22 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 129 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 77 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 898 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 65 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀ-20 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 129.92 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 673 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਦ 78 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 25.92 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 231 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8/53 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 84 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 58 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।